Ο Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ έζησε από κοντά την εμπειρία της πρεμιέρα της εθνικής των ΗΠΑ στο Μουντιάλ κόντρα στην Παραγουάη.

Πρεμιέρα-όνειρο για τις ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026, αφού η ομάδα του Ποτσετίνο διέλυσε με 4-1 την Παραγουάη στο Los Angeles Stadium και έκανε ιδανικό ντεμπούτο στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στις κερκίδες βρέθηκε και ένας θρύλος του ΝΒΑ και του μπάσκετ, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την πρεμιέρα της Team USA στο Μουντιάλ. Ο λόγος για τον σπουδαίο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, τον άρχοντα της ραβέρσας που στάθηκε δίπλα στην ποδοσφαιρική ομάδα των ΗΠΑ.

Σίγουρα ο Τζαμπάρ που θεωρείται ένας από τους 4-5 σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών στο ΝΒΑ, έφερε γούρι. Η παρέα του Άνταμς, του Πούλισικ και του Μπαλογκάν ήταν απολαυστική και έκανε καθοριστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.