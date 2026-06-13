Μουντιάλ 2026: Ο Τζαμπάρ έφερε... γούρι στις ΗΠΑ στην πρεμιέρα τους
Πρεμιέρα-όνειρο για τις ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026, αφού η ομάδα του Ποτσετίνο διέλυσε με 4-1 την Παραγουάη στο Los Angeles Stadium και έκανε ιδανικό ντεμπούτο στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.
Στις κερκίδες βρέθηκε και ένας θρύλος του ΝΒΑ και του μπάσκετ, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την πρεμιέρα της Team USA στο Μουντιάλ. Ο λόγος για τον σπουδαίο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, τον άρχοντα της ραβέρσας που στάθηκε δίπλα στην ποδοσφαιρική ομάδα των ΗΠΑ.
Σίγουρα ο Τζαμπάρ που θεωρείται ένας από τους 4-5 σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών στο ΝΒΑ, έφερε γούρι. Η παρέα του Άνταμς, του Πούλισικ και του Μπαλογκάν ήταν απολαυστική και έκανε καθοριστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.
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