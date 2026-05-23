Δεν ήταν ήρεμα τα πράγματα μεταξύ Σπερς και Θάντερ στο Game 3 των τελικών Δύσης.

Οι Θάντερ επικράτησαν με 123-108 των Σπερς και με το σπουδαίο break έκαναν το 2-1 στη σειρά, έχοντας για κορυφαία τον ηγέτη τους, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα.

Το ματς είχε ένταση σε ορισμένες στιγμές όπως αυτή κατά τη διάρκεια του τρίτου δωδεκαλέπτου. Ο Καστλ πήγε να τελειώσει τη φάση στο ανοιχτό γήπεδο, όμως ο Μίτσελ τον έκοψε με φάουλ.

Αυτό εξόργισε τους παίκτες των Σπερς, με τον Βασέλ να είναι έξαλλος και να πηγαίνει προς τον παίκτη της Οκλαχόμα. Στη συνέχεια σηκώθηκε με πολλά νεύρα και ο Καστλ που είχε πέσει στο παρκέ, αλλά είχαμε επέμβαση των ψυχραιμότερων. Τελικά η κατάσταση ηρέμησε μετά από λίγο.