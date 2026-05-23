Μεγάλο break για τους Θάντερ στο Game 3. H Οκλαχόμα επικράτησε με 123-108 των Σπερς μέσα στο Σαν Αντόνιο και έτσι έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών Δύσης.

Με αυτόν τον τρόπο απάντησε και στο διπλό που είχε βγάλει το Σαν Αντόνιο στην έδρα των Θάντερ. Μεγάλο ματς για άλλη μια φορά ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 12 ασίστ. Κομβική η συνεισφορά του ΜακΚέιν με 24 πόντους, ενώ ο Τζέιλιν Γουίλιαμς είχε 18 πόντους.

Ο Γουεμπανιάμα μέτρησε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Βασέλ είχε 20 πόντους και ο Φοξ είχε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Το Game 4 θα γίνει στην έδρα των Σπερς για να γυρίσει η σειρά στην Οκλαχόμα για το πέμπτο ματς.