Σπερς - Θάντερ 108-123: Την... έσπασαν στο Σαν Αντόνιο με ηγέτη Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
Μεγάλο break για τους Θάντερ στο Game 3. H Οκλαχόμα επικράτησε με 123-108 των Σπερς μέσα στο Σαν Αντόνιο και έτσι έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών Δύσης.
Με αυτόν τον τρόπο απάντησε και στο διπλό που είχε βγάλει το Σαν Αντόνιο στην έδρα των Θάντερ. Μεγάλο ματς για άλλη μια φορά ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 12 ασίστ. Κομβική η συνεισφορά του ΜακΚέιν με 24 πόντους, ενώ ο Τζέιλιν Γουίλιαμς είχε 18 πόντους.
Ο Γουεμπανιάμα μέτρησε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Βασέλ είχε 20 πόντους και ο Φοξ είχε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Το Game 4 θα γίνει στην έδρα των Σπερς για να γυρίσει η σειρά στην Οκλαχόμα για το πέμπτο ματς.
