ΝΒΑ: Οι καλύτερες πεντάδες της σεζόν στην άμυνα

Νίκος Καρφής
To NBA ανακοίνωσε τις κορυφαίες αμυντικές ομάδες της σεζόν και ο Γουεμπανιάμα βρίσκεται στην πρώτη.

Συνεχίζει να ανακοινώνει τα βραβεία της σεζόν το ΝΒΑ και τις κορυφαίες ομάδες. Αυτή τη φορά έκανε γνωστές τις καλύτερες πεντάδες στην άμυνα.

Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται οι Βίκτορ Γουεμπανιάμα (Σπερς), Τσετ Χόλμγκρεν (Θάντερ), Οσάρ Τόμπσον (Πίστονς), Ρούντι Γκομπέρ (Τίμπεργουλβς) και Ντέρικ Γουάιτ (Σέλτικς).

Θέση στη δεύτερη πεντάδα βρήκαν οι Μπαμ Αντεμπάγιο (Χιτ), Σκότι Μπαρνς (Ράπτορς), Κέισον Γουάλας (Θάντερ), Ντάισον Ντάνιελς (Χοκς) και Ανουνόμπι (Νικς).

Ο Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε και αμυντικός της σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και παλεύει φέτος να φτάσει και στο πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του στο ΝΒΑ, όμως δέχθηκε break στο Game 3 από τους Θάντερ.

 
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

