O Έισι Λο θα βρίσκεται στο staff των Μπουλς, όπως ανακοίνωσε η ομάδα από το Σικάγο.

Είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο του Ολυμπιακού και μαζί του έχει κατακτήσει δύο τρόπαια Euroleague το 2012 και το 2013. Ο λόγος για τον Έισι Λο που θα συνεχίσει την σταδιοδρομία του στο μπάσκετ στους Μπουλς σε άλλο πόστο, αφού τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο staff ομάδων του ΝΒΑ.

Ο Λο είναι πλέον Αντιπρόεδρος Προσωπικού Παικτών - κυρίως υπεύθυνος για το ντραφτ και το σκάουτινγκ, εκτός από το ότι συμμετέχει σε όλα τα θέματα προσωπικού των παικτών.

Προηγουμένως ήταν διευθυντής προσωπικού παικτών για τους Μπρούκλιν Νετς, διευθυντής σκάουτινγκ για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και σκάουτινγκ για τους Σακραμέντο Κινγκς.