Ο Τιάγκο Σπλίτερ κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην προπονητική του καριέρα, καθώς οι Σικάγο Μπουλς ανακοίνωσαν την πρόσληψή του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σε νέα εποχή μπαίνουν οι Σικάγο Μπουλς, με τη διοίκηση του οργανισμού να δίνει τα «κλειδιά» της ομάδας στον Τιάγκο Σπλίτερ όντας ο εκλεκτός για τον πάγκο των «Ταύρων», αναλαμβάνοντας να οδηγήσει την ομάδα στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η επιλογή του μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς ο Σπλίτερ έχει παρουσιάσει σταθερή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, χτίζοντας βήμα-βήμα το προφίλ του στους πάγκους. Η δουλειά του εκτιμήθηκε ιδιαίτερα και τελικά του χάρισε την ευκαιρία να καθοδηγήσει έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους του NBA. Η προπονητική του διαδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισε από τους Μπρούκλιν Νετς, όπου εργάστηκε ως βοηθός προπονητή από το 2019 έως το 2023. Ακολούθησε η παρουσία του στους Χιούστον Ρόκετς για τη σεζόν 2023-24, ενώ το καλοκαίρι του 2024 μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Παρί.

Στη γαλλική ομάδα κατάφερε να αφήσει το στίγμα του, οδηγώντας την σε μία άκρως ανταγωνιστική πορεία στην EuroLeague. Με παίκτες όπως οι Τι Τζέι Σορτς, Τάισον Γουόρντ και Ναντίρ Ιφί, η Παρί αποτέλεσε μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Η επιτυχημένη θητεία του στην Ευρώπη αποτέλεσε το εφαλτήριο για την επιστροφή του στο NBA. Εκεί ανέλαβε για πρώτη φορά καθήκοντα πρώτου προπονητή στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, οδηγώντας την ομάδα μέχρι το φινάλε της σεζόν και κερδίζοντας θετικές εντυπώσεις για το έργο του.