Εξωγήινος Γουεμπανιάμα: Μόνο ο Γάλλος και ο Σακίλ τέτοια στατιστική στην ιστορία!

O Bίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε πράματα και θάματα στο Game 1 με τους Θάντερ και θύμισε επίδοση του Σακίλ Ο'Νίλ

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν ασταμάτητος στο Game 1 των τελικών Δύσης και οδήγησε τους Σπερς σε μεγάλο break στην Οκλαχόμα.

Το ρεπερτόριο είχε clutch τρίποντο κοντά στο logo και σπουδαίες φάσεις σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Wemby ήταν κυρίαρχος και στις δύο μεριές του παρκέ.

Τελείωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους , 24 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 τάπες και 1 κλέψιμο με14/25 σουτ σε σχεδόν 51 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα μπήκε σε μια λίστα που υπάρχει μόνο ο Σακίλ Ο'Νίλ.

Ο Γάλλος σέντερ έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των τελικών τα τελευταία 25 χρόνια με 40+ πόντους και 20+ ριμπάουντ. Beast όνομα και πράμα, ονειρεύεται το πρώτο του πρωτάθλημα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.