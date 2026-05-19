Εξωγήινος Γουεμπανιάμα: Μόνο ο Γάλλος και ο Σακίλ τέτοια στατιστική στην ιστορία!
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν ασταμάτητος στο Game 1 των τελικών Δύσης και οδήγησε τους Σπερς σε μεγάλο break στην Οκλαχόμα.
Το ρεπερτόριο είχε clutch τρίποντο κοντά στο logo και σπουδαίες φάσεις σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Wemby ήταν κυρίαρχος και στις δύο μεριές του παρκέ.
Τελείωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους , 24 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 τάπες και 1 κλέψιμο με14/25 σουτ σε σχεδόν 51 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα μπήκε σε μια λίστα που υπάρχει μόνο ο Σακίλ Ο'Νίλ.
Ο Γάλλος σέντερ έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των τελικών τα τελευταία 25 χρόνια με 40+ πόντους και 20+ ριμπάουντ. Beast όνομα και πράμα, ονειρεύεται το πρώτο του πρωτάθλημα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.
Players with 40 PTS and 20 REB in a Conference or NBA Finals game in the last 25 years:— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 19, 2026
👽 Victor Wembanyama
⛽ Shaquille O'Neal
Different 🤯 pic.twitter.com/kGJTCF7ECM
