Oι Σπερς λύγισαν τους Θάντερ με 122-115 ύστερα από δύο παρατάσεις, έκαναν το break στους τελικούς της Δύσης και πήραν το προβάδισμα στη σειρά, με τον αδιανόητο Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Με τον πιο εκρηκτικό τρόπο άνοιξαν οι τελικοί της Δύσης, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς να «σπάνε» την έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικρατώντας με 122-115 ύστερα από δύο παρατάσεις και να κάνουν το 1-0 στη σειρά.

Το μεγάλο πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν φυσικά ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο Γάλλος σούπερ σταρ πραγματοποίησε μια ιστορική εμφάνιση με 41 πόντους και 24 ριμπάουντ, κυριαρχώντας και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ «υπέγραψε» τη νίκη των Σπερς στα τελευταία λεπτά της δεύτερης παράτασης με δύο διαδοχικά καρφώματα, ενώ το ένα μάλιστα συνοδεύτηκε και από φάουλ.

Οι Σπερς πήραν ακόμη πολύτιμες βοήθειες από τον Ντίλαν Χάρπερ, που μέτρησε 24 πόντους και επτά κλεψίματα (αριθμός ρεκόρ για rookie σε playoffs), ενώ οι Κάστλ, Βασέλ και Κέλντον Τζόνσον έδωσαν σημαντικές λύσεις σε ένα βράδυ όπου το Σαν Αντόνιο αγωνίστηκε χωρίς τον ΝτιΆαρον Φοξ.

Οι Θάντερ προσπάθησαν να αντιδράσουν στην τρίτη περίοδο, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να βρίσκει ρυθμό μετά το πολύ άστοχο πρώτο ημίχρονο, όμως οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ελέγχουν το παιχνίδι και μπήκαν στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα επτά πόντων (80-73). Η κανονική διάρκεια εξελίχθηκε, όμως, σε πραγματικό ντέρμπι. Οι Θάντερ επέστρεψαν από το -10 στα τελευταία λεπτά και ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που παρέλαβε πριν το ματς το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο MVP, ισοφάρισε σε 101-101 τέσσερα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί το ματς απέκτησε χαρακτήρα... θρίλερ. Η Οκλαχόμα προηγήθηκε με 108-105 και έδειχνε να έχει το μομέντουμ, όμως ο Γουεμπανιάμα πέτυχε ένα ασύλληπτο τρίποντο αρκετά μέτρα πίσω από τη γραμμή, γράφοντας το 108-108 και οδηγώντας τη σειρά σε δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο. Στη δεύτερη παράταση οι Σπερς αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι και πιο έτοιμοι την κρίσιμη στιγμή. Με τον Γουέμπι να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι και με... όπλο την άμυνα, το Σαν Αντόνιο έφυγε με ένα τεράστιο «διπλό» από την Οκλαχόμα.

Για τους Θάντερ, ο Άλεξ Καρούζο έκανε ίσως το καλύτερο επιθετικό παιχνίδι της καριέρας του με 31 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ ο Τζέιλεν Γουίλιαμς στην επιστροφή του είχε 26 πόντους. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους και 12 ασίστ, αλλά έμεινε χαμηλά σε ποσοστά ευστοχίας (7/23 σουτ).