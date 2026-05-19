Νικς - Καβς: Παροξυσμός για το Game 1, τα πιο ακριβά εισιτήρια της ιστορίας
Μετράμε αντίστροφα για το Game 1 των Νικς με τους Καβς για τους τελικούς Ανατολής. Τζάμπολ τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 03:00.
Το αξιοσημείωτο είναι πως οι τιμές είναι... τσουχτερές και έχουν φτάσει στο επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί κανείς στο παρελθόν. Το Game 1 θα έχει τα πιο ακριβά εισιτήρια της ιστορίας σε ότι έχει να κάνει με τελικούς περιφέρειας σύμφωνα με το Tick Pick.
Η τρέχουσα τιμή εισόδου είναι 501 δολάρια και η μέση τιμή αγοράς φτάνει τα 1.078 δολάρια. Η ζήτηση είναι τεράστια, με τον κόσμο της Νέας Υορκης να ζει και να αναπνέει για τα ματς, αγνοώντας την κορυφή για πολλές δεκαετίες.
Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι ισχύει για την κάθε θέση και θύρα.
Game 1 of the 2026 Eastern Conference Finals between the Cavaliers and Knicks is currently the most expensive Conference Finals ticket ever recorded, per @TickPick— NBACentral (@TheDunkCentral) May 18, 2026
Current get-in price: $501
Average purchase price: $1,078 pic.twitter.com/WwKC8luGya
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.