Οι τιμές των εισιτηρίων ενόψει Game 1 (20/5, 03:00) των Νικς με τους Καβς βρίσκονται στα ύψη, φτάνοντας σε τιμές που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν σε αυτή τη φάση.

Μετράμε αντίστροφα για το Game 1 των Νικς με τους Καβς για τους τελικούς Ανατολής. Τζάμπολ τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 03:00.

Το αξιοσημείωτο είναι πως οι τιμές είναι... τσουχτερές και έχουν φτάσει στο επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί κανείς στο παρελθόν. Το Game 1 θα έχει τα πιο ακριβά εισιτήρια της ιστορίας σε ότι έχει να κάνει με τελικούς περιφέρειας σύμφωνα με το Tick Pick.

Η τρέχουσα τιμή εισόδου είναι 501 δολάρια και η μέση τιμή αγοράς φτάνει τα 1.078 δολάρια. Η ζήτηση είναι τεράστια, με τον κόσμο της Νέας Υορκης να ζει και να αναπνέει για τα ματς, αγνοώντας την κορυφή για πολλές δεκαετίες.

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι ισχύει για την κάθε θέση και θύρα.