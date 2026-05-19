Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα οδήγησε τους Σπερς σε μεγάλο break στην Οκλαχόμα, όμως αυτό που έμεινε ήταν το απίστευτο τρίποντο από το logo στην παράταση, μια φάση σχεδόν καρμπόν με το θρυλικό σουτ του Στεφ Κάρι πριν από δέκα χρόνια στο ίδιο γήπεδο.

Υπάρχουν βραδιές στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού που μένουν ανεξίτηλα βαμμένες σε όσους παρακολουθούν το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και εμφανίσεις που μοιάζουν σαν να είναι βγαλμένες από βιντεοπαιχνίδι NBA 2K. Μία τέτοια ανήκει και στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της Δύσης κόντρα στους Θάντερ, όπου οδήγησε τους Σπερς στη νίκη μετά από δύο παρατάσεις.

Οι Σπερς απέδρασαν από την έδρα των Θάντερ με τη νίκη (122-115), όμως αυτή ήταν απλώς η... βιτρίνα. Η πραγματική ιστορία της βραδιάς είχε πρωταγωνιστή έναν 22χρονο Γάλλο που αποφάσισε να παίξει σαν να μην υπήρχε όριο στο ταβάνι του. Ο Γουεμπανιάμα ήταν ασταμάτητος, κυριάρχησε στο παρκέ και άφησε πίσω του μια εμφάνιση που ήδη γράφτηκε στα βιβλία της ιστορίας του NBA. O απολογισμός του ήταν 41 πόντοι, 24 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 τάπες και 1 κλέψιμο με14/25 σουτ σε σχεδόν 51 λεπτά συμμετοχής.

41 PTS. 24 REB. 49 MIN. SAS W.

Αυτοί είναι αριθμοί βγαλμένοι από άλλη εποχή ή μάλλον από εποχές που το NBA ανήκε σε... γίγαντες όπως ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ο Μόουζες Μαλόουν και ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Πλέον δίπλα σε αυτά τα ονόματα υπάρχει και εκείνο του «Γουέμπι». Ο Γάλλος έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA με 40+ πόντους και 20+ ριμπάουντ σε παιχνίδι Playoffs, σπάζοντας το ρεκόρ του Καρίμ, ενώ ταυτόχρονα έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης μετά τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν που καταγράφει τέτοια επίδοση στο ντεμπούτο του σε τελικούς περιφέρειας.

Mέσα σε όλα αυτά τα σπουδαία που έκανε στο παρκέ ο... εξωγήινος των Σπερς, υπήρχε μία φάση που έκανε τους πάντες να ταξιδέψουν 10 χρόνια πίσω στο «φάντασμα» του Στεφ Κάρι. Με 26 δευτερόλεπτα να απομένουν στο φινάλε της πρώτης παράτασης και τους Σπερς στο -3, ο Γουεμπανιάμα πήρε την μπάλα, πέρασε το logo και εκτέλεσε χωρίς δεύτερη σκέψη για το 108-108.

WHAT A SHOT TO TIE THE GAME AT 108.

Για λίγα δευτερόλεπτα, το 2026 έμοιαζε να επιστρέφει στο 2016, όπως και το γνωστό trend στο Tik Tok. Η εικόνα ήταν σχεδόν καρμπόν με το θρυλικό τρίποντο του Στεφ Κάρι στην Οκλαχόμα πριν από δέκα χρόνια στο ίδιο γήπεδο, από το ίδιο σημείο στο παρκέ. Τότε ο Κάρι είχε «σκοτώσει» τους Θάντερ με ένα από τα πιο εμβληματικά σουτ στο NBA. Τώρα, ένας σέντερ 2.24 μέτρων ήρθε να αναβιώσει τη στιγμή σαν να είχε στοιχειώσει το γήπεδο η μνήμη εκείνου του σουτ.\

Την ώρα μάλιστα που ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ παραλάμβανε το δεύτερο συνεχόμενο MVP του πριν από το τζάμπολ, ο Γουεμπανιάμα φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα στο υπόλοιπο NBA με μια εμφάνιση δήλωση. Μάλιστα, όταν όλα τελείωσαν, γύρισε προς τον πάγκο των Σπερς και είπε απλά: «I told you (σ.σ. Σας το είπα)».