Αλεξάντερ: Γέμισε με δώρα τους συμπαίκτες του για την ανάδειξή του σε MVP
Αυτό θα πει να είναι κάποιος ανοικτοχέρης και να ξέρει να εκτιμάει. Κάλλιστα θα μπορούσε να μην κάνει τίποτε απολύτως, αλλά ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ θέλησε να πει το δικό του «ευχαριστώ» στους συμπαίκτες του για την ανάδειξή του σε back to back πολυτιμότερο παίκτη του NBA.
Πώς; Γεμίζοντας με πλούσια δώρα τους συμπαίκτες του! Συγκεκριμένα έδωσε σε καθένα ξεχωριστά από ένα τελευταίο Iphone, από ένα πανάκριβο ρολόι όπως επίσης καμπαρτίνες, σετ του γκολφ και πολλά ακόμα «καλούδια» θέλοντας να τους εκφράσει τη δική του ευγνωμοσύνη.
Μπορεί συγκριτικά με τον μισθό του (σ.σ. 38 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο) να μην είναι τίποτα ωστόσο αποτέλεσε μια (συμβολική για εκείνον) κίνηση προς τους συμπαίκτες του.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο που «ανέβασαν» οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ
From 2️⃣, to the guys 🎁 pic.twitter.com/ewH0bNKUss— OKC THUNDER (@okcthunder) May 18, 2026
