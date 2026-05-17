Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη των τελικών Δύσης, με τους Σπερς να έχουν πάρει τον... αέρα των Θάντερ φέτος.

Λίγες μέρες έμειναν για την τιτανομαχία των Θάντερ με τους Σπερς στους τελικούς Δύσης. Η Οκλαχόμα θα υποδεχθεί το Σαν Αντόνιο στο Game 1 (19/5, 03:30) και οι δύο ομάδες θέλουν να στείλουν το μήνυμα από το ξεκίνημα.

Οι Σπερς ήταν η ομάδα που έγινε κάτι σαν... κακός δαίμονας των Θάντερ κατά τη διάρκεια της σεζόν και έδειξαν να βρίσκουν τα κουμπιά των πρωταθλητών.

Φέτος οι δύο ομάδες έχουν κοντραριστεί σε 5 περιπτώσεις μέσα στην σεζόν και το Σαν Αντόνιο ελέγχει την κατάσταση. Σε πέντε συναπαντήματα, το σύνολο του Τζόνσον και του Γουεμπανιάμα μετρά 4 νίκες.

Μόλις μια φορά επικράτησαν οι Θάντερ του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Παρόλα αυτά η Οκλαχόμα τα τελευταία χρόνια έχει περισσότερη εμπειρία από playoffs, ενώ αποτελεί την κάτοχο του τίτλου.