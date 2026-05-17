Θάντερ - Σπερς: «Κακός δαίμονας» για την Οκλαχόμα το Σαν Αντόνιο
Λίγες μέρες έμειναν για την τιτανομαχία των Θάντερ με τους Σπερς στους τελικούς Δύσης. Η Οκλαχόμα θα υποδεχθεί το Σαν Αντόνιο στο Game 1 (19/5, 03:30) και οι δύο ομάδες θέλουν να στείλουν το μήνυμα από το ξεκίνημα.
Οι Σπερς ήταν η ομάδα που έγινε κάτι σαν... κακός δαίμονας των Θάντερ κατά τη διάρκεια της σεζόν και έδειξαν να βρίσκουν τα κουμπιά των πρωταθλητών.
Φέτος οι δύο ομάδες έχουν κοντραριστεί σε 5 περιπτώσεις μέσα στην σεζόν και το Σαν Αντόνιο ελέγχει την κατάσταση. Σε πέντε συναπαντήματα, το σύνολο του Τζόνσον και του Γουεμπανιάμα μετρά 4 νίκες.
Μόλις μια φορά επικράτησαν οι Θάντερ του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Παρόλα αυτά η Οκλαχόμα τα τελευταία χρόνια έχει περισσότερη εμπειρία από playoffs, ενώ αποτελεί την κάτοχο του τίτλου.
The Spurs have had the upper hand on the Thunder this season. 👀— theScore Bet (@theScoreBet) May 17, 2026
Odds To Win Series:
⚡️ Thunder (-260)
🩶 Spurs (+210) pic.twitter.com/SXcivgQCgR
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.