Σε... θρίλερ εξελίχθηκε η αναμέτρηση μεταξύ των Πίστονς με τους Καβαλίερς, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν στην παράταση με 117-113 εκτός έδρας.

Η ομάδα του Κλίβελαντ πέτυχε το break και απέχει μόλις μία νίκη από το να πανηγυρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το ματς ξεκίνησε παρόμοια για αμφότερες, με τους Καβαλίερς να... ξεφεύγουν στο τρίτο 12λεπτο... τρέχοντας επιμέρους σερί (20-32), πήραν το προβάδισμα (80-82, 36'). Στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και με τον Κάνινγκχαμ να είναι σε εξαιρετικό βράδυ, έστειλαν το ματς στην παράταση (103-103, 48').

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που είχαν την κατάσταση στα χέρια τους. Πίεσαν στην άμυνά τους και βρίσκοντας τις λύσεις στο επιθετικό κομμάτι, μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη στο τέλος, κάνοντας το 3-2 στη μεταξύ τους σειρά.

Για τους Καβαλίερς ξεχώρισε ο Χάρντεν ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Μίτσελ πρόσθεσε 21π. Για τους ηττημένους, τρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κάνινγκχαμ, σημειώνοντας 39 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-27, 60-52, 80-84, 103-103 κ.δ, 113-117 παρ.