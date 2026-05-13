Επίδειξη δύναμης για το Σαν Αντόνιο κόντρτα στη Μινεσότα. Οι Σπερς εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους, επικράτησαν με 126-97 και πλέον προηγούνται με 3-2 στη σειρά της Δύσης. Με άλλη μια νίκη προκρίνονται στους τελικούς περιφέρειας.

Ο Γουεμπανιάμα που αποβλήθηκε στο τέταρτο ματς της σειράς, ήταν εκπληκτικός και το κοντέρ έγραψε 27 πόντους, 17 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Σπουδαία εμφάνιση του ηγέτη των Σπερς. Ο Τζόνσον πρόσθεσε 21 πόντους και ο Φοξ μέτρησε 18 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Ντοσούμνου είχε 16 πόντους με 9 ριμπάουντ αλλά δεν ήταν αρκετά. Στους 20 πόντους σταμάτησε ο σταρ των λύκων, Άντονι Έντουαρντς. Πλέον η σειρά μεταφέρεται στη Μινεσότα για το Game 6.