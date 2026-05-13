Σπερς - Τίμπεργουλβς 126-97: Με κυρίαρχο Γουεμπανιάμα μια νίκη μακριά από την πρόκριση
Επίδειξη δύναμης για το Σαν Αντόνιο κόντρτα στη Μινεσότα. Οι Σπερς εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους, επικράτησαν με 126-97 και πλέον προηγούνται με 3-2 στη σειρά της Δύσης. Με άλλη μια νίκη προκρίνονται στους τελικούς περιφέρειας.
Ο Γουεμπανιάμα που αποβλήθηκε στο τέταρτο ματς της σειράς, ήταν εκπληκτικός και το κοντέρ έγραψε 27 πόντους, 17 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Σπουδαία εμφάνιση του ηγέτη των Σπερς. Ο Τζόνσον πρόσθεσε 21 πόντους και ο Φοξ μέτρησε 18 πόντους.
Από την άλλη πλευρά ο Ντοσούμνου είχε 16 πόντους με 9 ριμπάουντ αλλά δεν ήταν αρκετά. Στους 20 πόντους σταμάτησε ο σταρ των λύκων, Άντονι Έντουαρντς. Πλέον η σειρά μεταφέρεται στη Μινεσότα για το Game 6.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.