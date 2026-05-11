Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα δεν πίστευε ότι χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ και αποβλήθηκε μόλις από το δεύτερο δωδεκάλεπτο του Τίμπεργουλβς-Σπερς.

Οι Τίμπεργουλβς έβγαλαν αντίδραση και κατάφεραν να ισοφαρίσουν τη σειρά απέναντι στους Σπερς, επικρατώντας με 114-109 (2-2), ωστόσο η φάση που ξεχώρισε στην αναμέτρηση δεν ήταν άλλη από την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Ο Γάλλος σούπερσταρ για πρώτη φορά στην καριέρα του αποβλήθηκε από παιχνίδι μετά από αντιαθλητικό που χρεώθηκε πάνω στον Ναζ Ριντ κατά τη διάρκεια του δεύτερου δωδεκαλέπτου. Συγκεκριμένα, προσπαθώντας να προστατέψει την μπάλα, ο Γουέμπι, έριξε αγκωνιά στο σαγόνι του Ριντ και ενώ στην αρχή οι διαιτητές σφύριξαν επιθετικό φάουλ, εν τέλει το αναβάθμισαν σε αντιαθλητικό, όταν το εξέτασαν.

Ο ίδιος ο... εξωγήινος σέντερ φάνηκε μπερδεμένος σχετικά με την απόφαση των διαιτητών και ρωτούσε τον συμπαίκτη του, Χάρισον Μπαρνς, τί ακριβώς συμβαίνει κατά τη διάρκεια εξέτασης της φάσης. Μένει να φανεί αν ο Γάλλος σέντερ θα έχει να αντιμετωπίσει και κάποια ακόμα ποινή από την κορυφαία λίγκα για το εν λόγω περιστατικό.