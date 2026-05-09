Με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα σε εξαιρετικό βράδυ, οι Σπερς... άλωσαν την έδρα των Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 115-108, κάνοντας το 2-1 στη μεταξύ τους σειρά.
Αμφότερες ξεκίνησαν παρόμοια την αναμέτρηση, πηγαίνοντας «χέρι-σέρι» στο σκορ, μέχρι το ημίχρονο (51-51, 24'), ωστόσο ένα ξέσπασμα των Σπερς στην τρίτη περίοδο ήταν αρκετό έτσι ώστε να πάρουν μικρή διαφορά και να... ξεφύγουν.
Στα τελευταία λεπτά, η ομάδα του Σαν Αντόνιο παρότι δέχτηκε 29 πόντους, μπόρεσε να βρεις τις λύσεις στο επιθετικό κομμάτι και να ελέγξει τον ρυθμό, έτσι ώστε να πάρει τη νίκη με το τελικό 108-115 και να κάνει το 2-1 στη σειρά.
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, τελειώνοντας το ματς με 39 πόντους, 15 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 5 μπλοκ.
Για τους Τίμπεργουλβς ξεχώρισε ο Άντονι Έντουαρντς με 32 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 22-23, 51-51, 79-86, 108-115
