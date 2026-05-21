Θάντερ - Σπερς: Αγωνία για Τζέιλεν Γουίλιαμς και Χάρπερ
Αυτή τη φορά οι Θαντερ έδειξαν χαρακτήρα. Η Οκλαχόμα επικράτησε με 122-113 των Σπερς και έτσι πήγε στο 1-1 στη σειρά των τελικών Δύσης μετά το break στο Game 1.
Πάντως οι δύο ομαδες αγωνιούν με την κατάσταση σημαντικών παικτών τους ενόψει της συνέχειας της σειράς.
Τζέιλεν Γουίλιαμς και Ντίλαν Χάρπερ δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το ματς λόγω τραυματισμών. Ο πρώτος λόγω προβλήματος στον οπόσθιο μηριαίο και ο δεύτερος με ενοχλήσεις στο δεξί πόδι.
Πάντως το Σαν Αντόνιο έχει στα... πιτς και τον ΝτεΆαρον Φοξ, ένα σημαντικό πλήγμα για τις θέσεις των γκαρντ.
Dylan Harper (right leg) has been RULED OUT for the remainder of Game 2 pic.twitter.com/gind2QkI8j— Bleacher Report (@BleacherReport) May 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.