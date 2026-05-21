Θάντερ - Σπερς: Αγωνία για Τζέιλεν Γουίλιαμς και Χάρπερ

Νίκος Καρφής
Γουίλιαμς
Ντίλαν Χάρπερ και Τζέιλεν Γουίλιαμς δεν ολοκλήρωσαν το Game 2 των Θάντερ με τους Σπερς.

Αυτή τη φορά οι Θαντερ έδειξαν χαρακτήρα. Η Οκλαχόμα επικράτησε με 122-113 των Σπερς και έτσι πήγε στο 1-1 στη σειρά των τελικών Δύσης μετά το break στο Game 1.

Πάντως οι δύο ομαδες αγωνιούν με την κατάσταση σημαντικών παικτών τους ενόψει της συνέχειας της σειράς.

Τζέιλεν Γουίλιαμς και Ντίλαν Χάρπερ δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το ματς λόγω τραυματισμών. Ο πρώτος λόγω προβλήματος στον οπόσθιο μηριαίο και ο δεύτερος με ενοχλήσεις στο δεξί πόδι.

Πάντως το Σαν Αντόνιο έχει στα... πιτς και τον ΝτεΆαρον Φοξ, ένα σημαντικό πλήγμα για τις θέσεις των γκαρντ.

 
@Photo credits: twitter/ thunder
     

