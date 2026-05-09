Στον τρίτο μεταξύ τους αγώνα, οι Νικς επικράτησαν για ακόμη μία φορά των Σίξερς εκτός έδρας με 108-94 και βρίσκονται μία... ανάσα από το να κάνουν «σκούπα».

Η ομάδα από τη Νέα Υόρκη, επέβαλε την κυριαρχία της στην αναμέτρηση, από το 2ο 12λεπτο και μετέπειτα, δίχως να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους, για να πλησιάσουν στο σκορ.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ο άνθρωπος του αγώνα, σκοράροντας 33 πόντους, ενώ είχε 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ και άξιος συμπαραστάτης του, ήταν ο Μπρίτζες με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Στον αντίποδα, ο Ούμπρε ξεχώρισε με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και ο Εμπίντ με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-27, 52-60, 76-85, 94-108