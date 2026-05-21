Ο Στεφον Καστλ έκανε ένα από τα καρφώματα των playoffs διαλύοντας τον Χάρτενσταϊν.

Αυτή τη φορά οι Θαντερ έδειξαν χαρακτήρα. Η Οκλαχόμα επικράτησε με 122-113 των Σπερς και έτσι πήγε στο 1-1 στη σειρά των τελικών Δύσης μετά το break στο Game 1.

Πλέον η σειρά θα μεταφερθεί στο Σαν Αντόνιο για τα δύο επόμενα ματς. Μεγάλη εμφάνιση ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 30 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Πάντως τη φάση του ματς και ίσως των playoffs την έβγαλε ο Καστλ. Ο παίκτης των Σπερς πήρε φόρα και έκανε πόστερ τον Χάρτενσταϊν που θα κάνει να ξεχάσει καιρό αυτό που έπαθε.

Απολαύστε!