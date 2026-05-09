Η ΑΕΚ έχει ραντεβού με την…ιστορία! Αντιμετωπίζει τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League (09/05, 21:00 LIVE από το Gazzetta), προκειμένου να βρεθεί για δεύτερη φορά στην κορυφή της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, έχοντας παρουσιάσει ένα καταπληκτικό πρόσωπο στον ημιτελικό…διαλύοντας τη Μάλαγα με 78-65, είναι έτοιμη για να φέρει το τρόπαιο πίσω στην Ελλάδα.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmotesports 4.

Ο μικρός τελικός μεταξύ της Μάλαγα με την Τενερίφη είναι στις 18:00 στο ίδιο κανάλι.