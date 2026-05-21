Αυτή τη φορά οι Θάντερ ήταν αυτοί που έπρεπε. Η Οκλαχόμα επικράτησε με 122-113 των Σπερς και έτσι πήγε στο 1-1 στη σειρά των τελικών Δύσης μετά το break στο Game 1.

Οι Θάντερ ήταν αποφασισμένοι και ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 30 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Κομβικός ο Καρούσο με 17 πόντους αλλά και 5 ασίστ

Από την άλλη πλευρά ο Γουεμπανιάμα μέτρησε 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ. O Kαστλ είχε 25 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Βασέλ τελείωσε με 22 πόντους.

Δύο ομάδες που υπόσχονται παρόμοιες συγκινήσεις στη συνέχεια, αν κρίνουμε με τα όσα έχουμε δει στο ξεκίνημα της σειράς των τελικών Δύσης.