Θάντερ - Σπερς 122-113: Ισοφάρισε η Οκλαχόμα με φοβερό Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
Αυτή τη φορά οι Θάντερ ήταν αυτοί που έπρεπε. Η Οκλαχόμα επικράτησε με 122-113 των Σπερς και έτσι πήγε στο 1-1 στη σειρά των τελικών Δύσης μετά το break στο Game 1.
Οι Θάντερ ήταν αποφασισμένοι και ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 30 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Κομβικός ο Καρούσο με 17 πόντους αλλά και 5 ασίστ
Από την άλλη πλευρά ο Γουεμπανιάμα μέτρησε 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ. O Kαστλ είχε 25 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Βασέλ τελείωσε με 22 πόντους.
Δύο ομάδες που υπόσχονται παρόμοιες συγκινήσεις στη συνέχεια, αν κρίνουμε με τα όσα έχουμε δει στο ξεκίνημα της σειράς των τελικών Δύσης.
