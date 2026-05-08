Οι Πίστονς έκαναν το 2-0 απέναντι στους Καβαλίερς στα ημιτελικά της Ανατολής, με το Ντιτρόιτ να επικρατεί με 107-97 στο Game 2.

Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 25-18 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με 54-43 στο ημίχρονο, όμως οι Καβαλίερς έκαναν την ανατροπή και μείωσαν σε 79-75 στο 36', χάρη σε ένα 25-32 στην τρίτη περίοδο. Σε εκείνο το σημείο όμως οι Πίστονς έδειξαν χαρακτήρα, άντεξαν στην πίεση και έφτασαν στη νίκη με 107-97.

Πλέον η σειρά μεταφέρεται στο Κλίβελαντ, με το Game 3 να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (9/5, 22:00).

Ο Kέιντ Κάνινγχαμ με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ενώ για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.