Πίστονς - Καβαλίερς 107-97: Άντεξε το Ντιτρόιτ κι έκανε το 2-0
Οι Πίστονς έκαναν το 2-0 απέναντι στους Καβαλίερς στα ημιτελικά της Ανατολής, με το Ντιτρόιτ να επικρατεί με 107-97 στο Game 2.
Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 25-18 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με 54-43 στο ημίχρονο, όμως οι Καβαλίερς έκαναν την ανατροπή και μείωσαν σε 79-75 στο 36', χάρη σε ένα 25-32 στην τρίτη περίοδο. Σε εκείνο το σημείο όμως οι Πίστονς έδειξαν χαρακτήρα, άντεξαν στην πίεση και έφτασαν στη νίκη με 107-97.
Πλέον η σειρά μεταφέρεται στο Κλίβελαντ, με το Game 3 να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (9/5, 22:00).
Ο Kέιντ Κάνινγχαμ με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ενώ για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.