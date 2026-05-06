Στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα της σειράς, οι Πίστονς επικράτησαν των Καβαλίερς με 111-101, κάνοντας το 1-0.

Η ομάδα του Ντιτρόιτ ξεκίνησε εμφατικά στην αναμέτρηση, σκοράροντας 37 πόντους στο πρώτο 12λεπτο και πήραν από νωρίς προβάδισμα 16 πόντων (37-21, 12'). Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν στη συνέχεια και πήγαν στα αποδυτήρια (59-46), στο -13, ενώ στη συνέχεια... ψαλίδισαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας στους επτά πόντους (83-76, 36').

Στην τελευταία περίοδο οι Πίστονς δεν άφησαν περιθώρια στους φιλοξενούμενους και μπόρεσαν να ελέγξουν τον ρυθμό και να πάρουν στο τέλος την πρώτη τους νίκη.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ήταν ο κορυφαίος τους ματς, σκοράροντας 23 πόντους, με 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ 20 έβαλε ο Χάρις. Για τους Καβαλίερς, ξεχώρισαν ο Μίτσελ με 23 πόντους και ο Χάρντεν με 22π και 8 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-21, 59-46, 83-76, 111-101