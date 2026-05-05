Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πραγματοποίησε 12 τάπες στο Game 1 των Σπερς με τους Τίμπεργουλβς και έγινε ο μοναδικός παίκτης στο NBA που το έχει κάνει σε ματς play-offs.

Παρά την ήττα των Σπερς από τους Τίμπεργουλβς με 102-104 στο Game 1 της μεταξύ τους σειρά, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πραγματοποίησε 12 τάπες και έγραψε... ιστορία.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος σούπερ «σταρ» της ομάδας του Σαν Αντόνιο τελείωσε την αναμέτρηση, πετυχαίνοντας triple-double, με 11 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 μπλοκ!

Αξίζει να σημειωθεί πως τα 12 κοψίματα που πέτυχε ο Γουέμπι, είναι τα περισσότερα που έχουν γίνει από έναν παίκτη σε ματς play-offs στην ιστορία του NBA, με τον Γάλλο να γράφει για ακόμα μία φορά... ιστορία με τις επιδόσεις του.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, μετράει μ.ο 25 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ, ανά αγώνα.

WEMBY (22y, 120d): Youngest player in NBA history with a triple-double including blocks in a postseason game since '73–74 👀



