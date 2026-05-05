Τεράστια νίκη με 39 πόντους διαφορά πήραν οι Νικς, επικρατώντας των Σίξερς εύκολα με 137-98, κάνοντας άνετα το 1-0 στη σειρά.

Η ομάδα από τη Νέα Υόρκη, ήταν καταιγιστική τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση, επιβάλλοντας την κυριαρχία της στην αναμέτρηση, φτάνοντας με ευκολία προς τη νίκη.

33, 41 και 35 πόντους σκόραραν στα πρώτα τρία 12λεπτα οι γηπεδούχοι, έχοντας πλουραλισμό στο μπροστινό μέρος του παρκέ, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν και τα ποσοστά ευστοχίας που είχαν (72.3% δίποντο, 51.3% τρίποντο).

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον ο οποίος τελείωσε το ματς με 35 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ξεχώρισε και ο Ανουνόμπι που πέτυχε 18 πόντους.

Για τους Σίξερς, ο Τζορτζ ήταν ο καλύτερος της ομάδας του, με 17 πόντους, ενώ από 14 πέτυχε ο Εμπίντ και 13 ο Μάξεϊ.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-25, 74-51, 109-78, 137-98