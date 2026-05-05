Σε μια συγκλονιστική ματσάρα, οι Τίμπεργουλβς κατάφεραν και «έσπασαν» την έδρα των Σπερς, επικρατώντας με 104-102, κάνοντας το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά.

Το ματς ήταν ντέρμπι με αμφότερες να είναι κοντά στο σκορ, καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να παίρνουν ένα μικρό προβάδισμα στο φινάλε του τρίτο 12λεπτου με (72-69, 36').

Στην τελευταία περίοδο όμως τα πράγματα κύλησαν διαφορετικά. Οι Τίμπεργουλβς με επιμέρους σερί (35-30) μπόρεσαν να ανακάμψουν κα να φύγουν με το «διπλό» από την έδρα του Σαν Αντόνιο, με τον Τσαμπάνι να αστοχεί σε σουτ τριών πόντων σε «νεκρό» χρόνο και τους φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ο Ραντλ ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Άντονι Έντουαρντς πέτυχε 16. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χάρπερ με 18 πόντους, ενώ από 17 πρόσθεσαν Καστλ και Τσαμπάνι.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-24, 45-45, 72-69, 102-104