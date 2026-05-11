Με τον Άντονι Έντουαρντς να παίρνει... φωτιά στην τέταρτη περίοδο και την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιαμά, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν 114-109 των Σπερς και έφεραν τη σειρά στα ίσα (2-2).

Η Μινεσότα ξεκίνησε καλύτερα το ματς και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 34-30, όμως το σημείο που σημάδεψε την αναμέτρηση ήρθε νωρίς στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, όταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αποβλήθηκε με αντιαθλητικό φάουλ μετά από αγκωνιά στον Ναζ Ριντ, αφήνοντας τους Σπερς χωρίς τον ηγέτη τους για το υπόλοιπο του αγώνα.

Παρά την απώλεια του Γάλλου σούπερ σταρ, το Σαν Αντόνιο παρέμεινε ανταγωνιστικό. Οι Ντίλαν Χάρπερ και ΝτεΆαρον Φοξ πήραν στις πλάτες τους την επίθεση των φιλοξενούμενων, σημειώνοντας από 24 πόντους, ενώ ο Στέφον Καστλ πρόσθεσε ακόμη 20 πόντους. Οι Σπερς όχι μόνο δεν κατέρρευσαν, αλλά κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο, όταν με επιμέρους 28-20 πήραν προβάδισμα 84-80 και έβαλαν πίεση στους «Λύκους».

Εκεί όμως... μίλησε ο Άντονι Έντουαρντς. Ο σταρ της Μινεσότα πέτυχε 16 από τους 36 πόντους του στην τελευταία περίοδο και οδήγησε την ομάδα του στην ανατροπή, ενώ ευστόχησε στα δύο σημαντικά τρίποντα που γύρισαν το momentum υπέρ των Τίμπεργουλβς.

Στο πλευρό του, ο Ρούντι Γκομπέρ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 11 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Ναζ Ριντ πρόσθεσε 15 πόντους και 9 ριμπάουντ. Η σειρά πλέον μεταφέρεται στο Σαν Αντόνιο για το Game 5, με το σκορ στο 2-2, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για την κατάσταση του Γουεμπανιαμά μετά την αποβολή του και την πιθανότητα τιμωρίας από τη λίγκα.