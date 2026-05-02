Οι Πίστονς επικράτησαν των Μάτζικ με 93-79 εκτός έδρας, πραγματοποιώντας μια ολική ανατροπή από -24, στέλνοντας τη σειρά σε Game 7.

Αμφότερες ξεκίνησαν καλά την αναμέτρηση, όμως η ομάδα του Ορλάντο επέβαλε την κυριαρχία της στη δεύτερη περίοδο, σκοράροντας 35 πόντους και πήρε προβάδισμα στο ημίχρονο με +22 (60-38, 24').

Μετά την ανάπαυλα οι Πίστονς αντέδρασαν. Βελτίωσαν την άμυνά του, κυριάρχησαν στο επιθετικό κομμάτι και μπόρεσαν να ανακάμψουν και να πάρουν και διαφορά στο φινάλε, με το επιμέρους σκορ στο δεύτερο ημίχρονο να είναι (19-55!).

Ο Κάνινγκχαμ ήταν ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπαντσέρο με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-26, 60-38, 71-62, 79-93