Οι Ράπτορς επικράτησαν στην παράταση των Καβαλίερς με 112-110 (104-104 κ.δ), με τον Ρόου Τζέι Μπάρετ να ευστοχεί σε τρίποντο στο φινάλε και να στέλνει τη σειρά σε Game 7.

Φοβερά πράγματα συνέβησαν στην αναμέτρηση των Ράπτορς με τους Καβαλίερς, με την ομάδα του Τορόντο να φεύγει νικήτρια από το γήπεδό της στην παράταση με 112-110 (104-104 κ.δ) και να στέλνει τη σειρά σε Game 7.

Αμφότερες ξεκίνησαν παρόμοια το ματς, σκοράροντας από 32 πόντους στο πρώτο 12λεπτο, ωστόσο ένα επιθετικό ξέσπασμα από τους Ράπτορς στη δεύτερη περίοδο ήταν αρκετό, προκειμένου να πάρουν διψήφιο προβάδισμα στο ημίχρονο (61-51, 24').

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, όμως στην τελευταία περίοδο οι Καβαλίερς... έτρεξαν συνολικό επιμέρους σκορ (12-23), φέροντας το ματς στα ίσια, με τις δύο ομάδες να... οδηγούνται στην παράταση.

Οι άμυνες δυνάμωσαν με αμφότερες να είναι κοντά στο σκορ. Την τελευταία κατοχή είχαν οι Ράπτορς, με τον Ρόου Τζέι Μπάρετ να παίρνει την ευθύνη για το τελευταίο σουτ. Ο ίδιος εκτέλεσε για τρεις, με τέσσερα δευτερόλεπτα να απομένουν και μετά από μια αναπήδηση της μπάλας στη ρακέτα, αυτή κατάληξε στο διχτάκι, στέλνοντας τη σειρά σε Game 7.

Για τους Ράπτορς ο Μπαρνς ήταν ο κορυφαίος με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 14 ασίστ! Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μόμπλεϊ με 26 πόντους και 14 ριμπάουντ!

Τα δωδεκάλεπτα: 32-32, 61-51, 92-81, 104-104 (κ.δ), 112-110 παρ.