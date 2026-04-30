Μεγάλο ματς έγινε στο Κλίβελαντ. Τελικά οι Καβς ήταν πιο ψύχραιμοι στο τέλος και επικράτησαν με 125-120 των Ράπτορς για να πάρουν προβάδισμα στη σειρά με 3-2 στα playoffs.

Ο Μπάρετ ήταν ο κορυφαίος των Καναδών με 25 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ 20 πόντους είχε ο Γουόλτερ για να προσθέσει 18 πόντους ο Σιντ.

Από την πλευρά των νικητών ο Μόμπλεϊ τελείωσε με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ, ενώ ο Χάρντεν μέτρησε 23 πόντους, 9 ριμπάουντ αλλά και 6 ασίστ. Από 19 πόντους σημείωσαν οι Μίτσελ και Σρούντερ.

Πολυφωνία οι Καβς.