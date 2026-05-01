Oι Νικς έγραψαν ιστορία με τη διαφορά που πήραν κατά τη διάρκεια του ματς με τους Χοκς

Εντυπωσιακά πράγματα από τους Νικς στο Game 6 κόντρα στους Χοκς στο ΝΒΑ. Η ομάδα της Νέας Υόρκης μπήκε από νωρίς με το μαχαίρι στα δόντια, προηγήθηκε με 40-15 στην πρώτη περίοδο και στη συνέχεια έλεγξε το ματς.

Επικράτησε με το εντυπωσιακό 140-89 για να κάνει το 4-2 και να κλείσει θέση για τα ημιτελικά της Ανατολής περιφέρειας.

Μάλιστα η διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερα σε ορισμένα σημεία του ματς. Κατά τη διάρκεια του τρίτου δωδεκαλέπτου και συγκεκριμένα, 8:20 πριν τη λήξη της περιόδου η διαφορά είχε εκτοξευτεί στους 61 πόντους. Το σκορ ήταν 101-40.

Αυτή η διαφορά είναι και η μεγαλύτερη της ιστορίας των playoffs από το 1998 και από τότε που υπάρχει το play by play. Οι Νικς κατατρόπωσαν τους Χοκς και έγραψαν ιστορία.