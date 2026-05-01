Χοκς - Νικς 89-140: Τους... διέλυσαν και πέταξαν για τα ημιτελικά Ανατολής (vid)
Εντυπωσιακά πράγματα από τους Νικς στο Game 6 κόντρα στους Χοκς στο ΝΒΑ. Η ομάδα της Νέας Υόρκης μπήκε από νωρίς με το μαχαίρι στα δόντια, προηγήθηκε με 40-15 στην πρώτη περίοδο και στη συνέχεια έλεγξε το ματς.
Επικράτησε με το εντυπωσιακό 140-89 για να κάνει το 4-2 και να κλείσει θέση για τα ημιτελικά της Ανατολής περιφέρειας. Επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο.
Ο Ανουνόμπι ήταν εντυπωσιακός με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, ενώ ο Μπρίτζες μέτρησε 25 πόντους με 5 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Τζέιλεν Τζόνσον είχε 21 πόντους με 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
