Oι Νικς έκαναν επίδειξη δύναμης, διέλυσαν τους Χοκς με 140-89 και πέρασαν στα ημιτελικά της Ανατολής.

Εντυπωσιακά πράγματα από τους Νικς στο Game 6 κόντρα στους Χοκς στο ΝΒΑ. Η ομάδα της Νέας Υόρκης μπήκε από νωρίς με το μαχαίρι στα δόντια, προηγήθηκε με 40-15 στην πρώτη περίοδο και στη συνέχεια έλεγξε το ματς.

Επικράτησε με το εντυπωσιακό 140-89 για να κάνει το 4-2 και να κλείσει θέση για τα ημιτελικά της Ανατολής περιφέρειας. Επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο.

Ο Ανουνόμπι ήταν εντυπωσιακός με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, ενώ ο Μπρίτζες μέτρησε 25 πόντους με 5 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Τζέιλεν Τζόνσον είχε 21 πόντους με 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.