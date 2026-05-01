Τίμπεργουλβς - Νάγκετς 110-98: Οι «λύκοι» δάγκωσαν το Ντένβερ και προκρίθηκαν
Οι λύκοι δάγκωσαν τους Νάγκετς και τους τελείωσαν τη σεζόν στο ΝΒΑ. Η Μινεσότα επικράτησε με 110-98 των Νάγκετς, έκανε το 4-2 στη σειρά και έτσι έκλεισε εισιτήριο για τον επόμενο γύρο των playoffs.
Δεν πτοήθηκαν από την απουσία του σταρ Έντουαρντς. Ο ΜακΝτάνιελς έκανε ματσάρα με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Σάνον μέτρησε 24 πόντους.
Από την πλευρά των ηττημένων το πάλεψε ο Γιόκιτς με 28 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ αλλά δεν ήταν αρκετό. Ο Τζόνσον μέτρησε 27 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.