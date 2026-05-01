Τίμπεργουλβς - Νάγκετς 110-98: Οι «λύκοι» δάγκωσαν το Ντένβερ και προκρίθηκαν

Oι Τίμπεργουλβς πήραν το καθοριστικό Game 6 με 110-98 επί των Νάγκετς και πέρασαν στην επόμενη φάση των playoffs.

Οι λύκοι δάγκωσαν τους Νάγκετς και τους τελείωσαν τη σεζόν στο ΝΒΑ. Η Μινεσότα επικράτησε με 110-98 των Νάγκετς, έκανε το 4-2 στη σειρά και έτσι έκλεισε εισιτήριο για τον επόμενο γύρο των playoffs.

Δεν πτοήθηκαν από την απουσία του σταρ Έντουαρντς. Ο ΜακΝτάνιελς έκανε ματσάρα με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Σάνον μέτρησε 24 πόντους.

Από την πλευρά των ηττημένων το πάλεψε ο Γιόκιτς με 28 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ αλλά δεν ήταν αρκετό. Ο Τζόνσον μέτρησε 27 πόντους και 8 ριμπάουντ.

    Φόρτωση BOLM...
     