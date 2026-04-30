Δείτε την... παράσταση των Πάολο Μπανκέρο και Κέιντ Κάνινγχαμ στο ματς των Πίστονς με τους Μάτζικ.

Δεν παραδίνονται οι Πίστονς στα playoffs του ΝΒΑ και θα ψάξουν την μεγάλη ανατροπή. Το Ντιτρόιτ επικράτησε με 116-109 των Μάτζικ στο Game 5 και μείωσε σε 3-2.

Πάντως στην αναμέτρηση είδαμε ένα απίθανο show από τους σταρ των δύο ομάδων που ήταν στη... ζώνη του λυκόφωτος.

Ο Kέιντ Κάνινγχαμ από τη μία είχε 45 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Από την άλλη πλευρά δεν έφτασαν οι 45 πόντοι, τα 9 ριμπάουντ και οι 7 ασίστ του Μπανκέρο που κουβάλησε το Ορλάντο.