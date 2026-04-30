Πίστονς - Μάτζικ: Το show των Κάνινγχαμ-Μπανκέρο που πέτυχαν από 45 πόντους (vid)
Δεν παραδίνονται οι Πίστονς στα playoffs του ΝΒΑ και θα ψάξουν την μεγάλη ανατροπή. Το Ντιτρόιτ επικράτησε με 116-109 των Μάτζικ στο Game 5 και μείωσε σε 3-2.
Πάντως στην αναμέτρηση είδαμε ένα απίθανο show από τους σταρ των δύο ομάδων που ήταν στη... ζώνη του λυκόφωτος.
Ο Kέιντ Κάνινγχαμ από τη μία είχε 45 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Από την άλλη πλευρά δεν έφτασαν οι 45 πόντοι, τα 9 ριμπάουντ και οι 7 ασίστ του Μπανκέρο που κουβάλησε το Ορλάντο.
