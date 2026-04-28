Ο Rocky, η μασκότ των Νάγκετς το πήγε σε άλλο επίπεδο με ένα αδιανόητο καλάθι που έβαλε στην αναμέτρηση με τους Τίμπεργουλβς.

Οι μασκότ πολλές φορές επιχειρούν τρελά σουτ με μεγάλο βαθμό δυσκολίες στις διακοπές των ματς και όταν ευστοχήσουν αποθεώνονται από τον κόσμο. Έχουμε απολαύσει πολλά trick shots, αλλά ο Rocky, η περίφημη μασκότ των Νάγκετς το πήγε σε άλλο επίπεδο στην αναμέτρηση με τους Τίμπεργουλβς.

Ο Rocky τοποθέτησε δύο σκάλες σαν στήριγμα και από πάνω έβαλε κι άλλη μια και έκατσε στην κορυφή της. Βρήκε την ισορροπία και από το κέντρο του γηπέδου ευστόχησε σε ένα τρομερό σουτ.

Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τι θα ετοιμάσει στο επόμενο ματς. Ίσως η κορυφαία μασκότ ομάδας στο ΝΒΑ, δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει.