Νάγκετς: Η μασκότ του Ντένβερ, Rocky έβαλε το καλάθι της σεζόν πάνω σε σκάλες (vid)
Οι μασκότ πολλές φορές επιχειρούν τρελά σουτ με μεγάλο βαθμό δυσκολίες στις διακοπές των ματς και όταν ευστοχήσουν αποθεώνονται από τον κόσμο. Έχουμε απολαύσει πολλά trick shots, αλλά ο Rocky, η περίφημη μασκότ των Νάγκετς το πήγε σε άλλο επίπεδο στην αναμέτρηση με τους Τίμπεργουλβς.
Ο Rocky τοποθέτησε δύο σκάλες σαν στήριγμα και από πάνω έβαλε κι άλλη μια και έκατσε στην κορυφή της. Βρήκε την ισορροπία και από το κέντρο του γηπέδου ευστόχησε σε ένα τρομερό σουτ.
Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τι θα ετοιμάσει στο επόμενο ματς. Ίσως η κορυφαία μασκότ ομάδας στο ΝΒΑ, δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει.
ROCKY, ARE YOU SERIOUS 🤯— NBA (@NBA) April 28, 2026
HOW DID HE MAKE THIS SHOT??? pic.twitter.com/rd4fmtfZZe
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.