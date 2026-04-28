Δεν λυγίζουν οι Νάγκετς. Το Ντένβερ επικράτησε με 125-113 των λύκων στο Game 5 των playoffs και έτσι μείωσε σε 3-2 πριν επιστρέψει η σειρά στη Μινεσότα.

Άλλο ένα μεγάλο ματς ο Γιόκιτς, με 27 πόντους, 12 ριμπάουντ και 16 ασίστ, ενώ ο Μάρεϊ είχε 24 πόντους και 7 ασίστ. Από την πλευρά τους ο Ραντλ είχε 27 πόντους με 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Ντοσούνμου πρόσθεσε 18 πόντους.

Δεν έπαιξε ο Έντουαρντς, ενώ off για τη συνέχεια της σεζόν είναι ο ΝτιΒιτσέντζο. Χωρίς Έντουαρντς τα πράγματα είναι δύσκολα για τη Μινεσότα. Mια από τις πιο αμφίρροπες σειρές της postseason, η οποία έχει και αρκετή ένταση όπως φάνηκε στο προηγούμενο ματς όπου πιάστηκαν οι Γιόκιτς και ΜακΝτάνιελς.