Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς δήλωσε συμμετοχή στο NBA Draft με τον ίδιο να διεκδικεί μία θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Μετά τον Αλέξναδρο Σαμοντούροβ και ο Αντρέι Στογιάκοβιτς δήλωσε συμμετοχή στο Draft του NBA.

Συγκεκριμένα ο Ελληνοσέρβος γκαρντ επέκτεινε τη συνεργασία του με το Ιλινόις και για την επόμενη σεζόν, ωστόσο θέλει να κυνηγήσει το... όνειρό του NBA, διεκδικώντας μία θέση στον «μαγικό κόσμο».

Σύμφωνα με πηγές του ESPN, σε περίπτωση που δεν επιλεχτεί, έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει και να παίξει με το κολέγιο του Ιλινόις όπως έκανε την χρονιά που ολοκληρώθηκε.

Τη τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στο NCAA, είχε μ.ο 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ανά αγώνα.