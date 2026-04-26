NBA: Δήλωσε συμμετοχή στο Draft ο Αντρέι Στογιάκοβιτς
Μετά τον Αλέξναδρο Σαμοντούροβ και ο Αντρέι Στογιάκοβιτς δήλωσε συμμετοχή στο Draft του NBA.
Συγκεκριμένα ο Ελληνοσέρβος γκαρντ επέκτεινε τη συνεργασία του με το Ιλινόις και για την επόμενη σεζόν, ωστόσο θέλει να κυνηγήσει το... όνειρό του NBA, διεκδικώντας μία θέση στον «μαγικό κόσμο».
Σύμφωνα με πηγές του ESPN, σε περίπτωση που δεν επιλεχτεί, έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει και να παίξει με το κολέγιο του Ιλινόις όπως έκανε την χρονιά που ολοκληρώθηκε.
Τη τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στο NCAA, είχε μ.ο 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ανά αγώνα.
NEWS: Illinois' Andrej Stojakovic has entered his name into the NBA draft, sources told ESPN, leaving open the option to return to the Fighting Illini. He was an All-Region selection during Illinois' run to the Final Four.— Jeff Borzello (@jeffborzello) April 26, 2026
