Στογιάκοβιτς: Επέλεξε το αγαπημένο του ελληνικό φαγητό!
O Aντρέι Στογιάκοβιτς έπαιξε γευστικά διλήμματα με ελληνικά φαγητά και επέλεξε με κλειστά μάτια το αγαπημένο του.
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς προετοιμάζεται για το Final Four του NCAA με το Ιλινόι όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής που βοήθησε την ομάδα στην επιστροφή της στη διοργάνωση.
Πριν το απαιτητικό διάστημα που πλησιάζει ο 21χρονος γκαρντ πήρε λίγο χρόνο και χαλάρωσε απαντώντας σε πιο... ανάλαφρες ερωτήσεις που αφορούν τις προτιμήσεις του στο ελληνικό φαγητό. Ο Στογιάκοβιτς, στο πλαίσιο αυτού του βίντεο, δεν δίστασε να αποκαλύψει το αγαπημένο του.
Δείτε το απολαυστικό βίντεο
@cbssportscbb Andrej Stojaković gave us the lowdown on the best 🇬🇷 foods #cbb #collegebasketball #greek #foodie ♬ original sound - CBS Sports College Basketball
