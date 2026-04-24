Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς ηγήθηκε των Τίμπεργουλβς στο Game 3 της σειράς με τους Νάγκετς, κάνοντας double-double με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ για τη Μινεσότα, που επικράτησε με 113–96 και έκανε το 2–1 στον α’ γύρο των playoffs της Δύσης.
Από εκεί και πέρα, ο Άγιο Ντοσούνμου ήρθε από τον πάγκο, σημειώνοντας 25 πόντους και εννέα ασίστ, ενώ ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο πρόσθεσε 15 πόντους και τέσσερα κλεψίματα για τη Μινεσότα, που προηγήθηκε ακόμη και με 27 πόντους στο τρίτο δωδεκάλεπτο!
Επίσης, ο Ρούντι Γκομπέρ περιόρισε τον Νίκολα Γιόκιτς στα 7/26 σουτ εντός πεδιάς, με τους Νάγκετς να σημειώνουν μόλις 11 πόντους στην πρώτη περίοδο. Ο Σέρβος σέντερ σημείωσε 26 πόντους και μάζεψε 15 ριμπάουντ για τους φιλοξενούμενους, που παρατάχθηκαν στο Game 3 χωρίς τον Άαρον Γκόρντον.
Τα δωδεκάλεπτα: 25-11, 61-39, 88-68, 113-96.
