Ο Σκότι Μπαρνς έκανε ρεκόρ καριέρας στα playoffs με 33 πόντους και 11 ασίστ, ο Αρ Τζέι Μπάρετ σημείωσε ατομικό ρεκόρ στην postseason με 33 πόντους και οι Ράπτορς επικράτησαν των Καβαλίερς με 126–104, μειώνοντας σε 2–1 τη σειρά στον α’ γύρο των playoffs της Ανατολής.

Από εκεί και πέρα, ο Μπράντον Ίνγκραμ πρόσθεσε 12 πόντους για τους Ράπτορς, που σημείωσαν την πρώτη τους νίκη έπειτα από 12 συνεχόμενες ήττες στα playoffs από τους Καβαλίερς! Το σερί του Κλίβελαντ ξεκίνησε στους τελικούς της Ανατολής το 2016 και συνεχίστηκε στον β’ γύρο των playoffs το 2017 και το 2018.

Για τους Καβς, ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 18 πόντους με 5/13 σουτ εντός πεδιάς, ενώ οι Ντόνοβαν Μίτσελ και Ίβαν Μόμπλι σημείωσαν από 15 πόντους έκαστος.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-25, 54-54, 83-81, 126-104.