Τίμπεργουλβς - Σπερς 109-139: Κυρίαρχο το Σαν Αντόνιο, προκρίθηκε στους τελικούς Δύσης
Το Σαν Αντόνιο συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στα φετινά playoffs του ΝΒΑ. Η παρέα του Γουεμπανιάμα επικράτησε άνετα με 139-109 των Τίμπεργουλβς μέσα στη Μινεσότα και έκλεισε εισιτήριο για τους τελικούς της Δύσης μετά το 4-2.
Ο Καστλ ήταν εντυπωσιακός για τους νικητές και το κοντέρ έγραψε 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Φοξ τελείωσε με 21 πόντους με 9 ασίστ, ενώ ο Ουεμπανιάμα είχε 19 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Από την άλλη πλευρά για τους Τίμπεργουλβς που για άλλη μια σεζόν δεν μπορούν να φτάσουν ως το τέλος του δρόμου, ο Έντουαρντς είχε 24 πόντους και ο Σάνον σταμάτησε στους 21 πόντους.
