Σπουδαίο... διπλό πέτυχαν οι Τίμπεργουλβς στην έδρα των Νάγκετς, επικρατώντας με 119-114 και έκαναν το 1-1 στη σειρά με τον Άντονι Έντουαρντς να κάνει double-double.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά την αναμέτρηση σκοράροντας 39 πόντους στο πρώτο 12λεπτο και πήραν τα «ηνία» στο προβάδισμα, όμως η ομάδα από τη Μινεσότα είχε την απάντηση και ισοφάρισε στο ημίχρονο (64-64, 24').
Μετά την ανάπαυλα το ματς ήταν ντέρμπι με τους Νάγκετς να έχουν προβάδισμα τριών πόντων στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, ωστόσο ένα ξέσπασμα στο φινάλε με συνολικό επιμέρους σερί (21-29) ήταν αρκετό για τους Τίμπεργουλβς για να πάρουν τη νίκη και να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1.
Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του, σκοράροντας 30 πόντους, έχοντας και 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μάρεϊ με 30 πόντους και ο Γιόκιτς που πέτυχε για ακόμη μία φορά double-double με 24 πόντους και 15 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 39-25, 64-64, 93-90, 114-119
