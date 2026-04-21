Φοβερή ανατροπή πραγματοποίησαν οι Χοκς επί των Νικς, επικρατώντας με 107-106 μέσα στη Νέα Υόρκη, κάνοντας το 1-1 στη σειρά.

Παρότι έμεινε πίσω στο τέλος της τρίτης περιόδου, η ομάδα της Ατλάντας δεν τα παράτησε και μπόρεσε να ανακάμψει, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ στο τελευταίο 12λεπτο (15-28), ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Ο ΜακΚόλουμ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους Χοκς, πετυχαίνοντας 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ στον αντίποδα για τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Μπράνσον με 29, ο οποίος πέτυχε κρίσιμα καλάθια στο φινάλε και κατάφερε να κρατήσει τους Νικς κοντά στο σκορ.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-23, 61-54, 91-79, 106-107