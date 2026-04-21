Σε ένα φοβερό ματς οι Χοκς...άλωσαν τη Νέα Υόρκη, επικρατώντας στο τέλος των Νικς 107-106 με μία τρομερή ανατροπή.
Παρότι έμεινε πίσω στο τέλος της τρίτης περιόδου, η ομάδα της Ατλάντας δεν τα παράτησε και μπόρεσε να ανακάμψει, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ στο τελευταίο 12λεπτο (15-28), ολοκληρώνοντας την ανατροπή.
Ο ΜακΚόλουμ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους Χοκς, πετυχαίνοντας 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ στον αντίποδα για τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Μπράνσον με 29, ο οποίος πέτυχε κρίσιμα καλάθια στο φινάλε και κατάφερε να κρατήσει τους Νικς κοντά στο σκορ.
Τα δωδεκάλεπτα: 32-23, 61-54, 91-79, 106-107
