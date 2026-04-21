Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος θα παραμείνει στο Σεντ Τζονς και την επόμενη χρονιά, ανατρέποντας τα δεδομένα. Το Gazzetta έχει το ρεπορτάζ σχετικά με την απόφαση του 20χρονου γκαρντ που υπερδιπλασίασε τις αποδοχές του.

Προ ολίγων ημερών ο Λευτέρης Λιοτόπουλος αποφάσισε να μπει στο transfer portal του NCAA και να αναζητήσει κάτι καλύτερο, όσον αφορά το μέλλον του στο NCAA.

Ωστόσο, μόλις μία μέρα πριν εκπνεύσει η διορία, ο "Lioto" αποφάσισε να αφαιρέσει το όνομά του από το transfer portal και να συνεχίσει για 3η συνεχή χρονιά την καριέρα του στο Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο. Το Gazzetta έχει το ρεπορτάζ για την ξαφνική αλλαγή στις προθέσεις του Έλληνα άσου.

Πώς έγινε η ανατροπή

Σε όλη την διάρκεια της 2ης σεζόν του στο Σεντ Τζονς, ο 20χρονος Θεσσαλονικιός διεθνής guard ήταν δυσαρεστημένος από τον χρόνο συμμετοχής και τον ρόλο που είχε. Γι' αυτό και μετά το τέλος των υποχρεώσεων κι αφού μίλισε με τον Ρικ Πιτίνο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν του χρόνου, μπήκε στο transfer portal για να εξερευνήσει τις επιλογές που θα του δώσει η αγορά.

Αν και συζήτησε με αρκετά κολεγιακά προγράμματα που θα του έδιναν πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής, οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι κομβικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε και η οικονομική "ρελανς" που του έκανε ο Πιτίνο, προσφέροντάς του συμβόλαιο που ξεπερνά τις 700.000 δολάρια μόνο για την επόμενη σεζόν.

Θυμίζουμε ότι την πρώτη χρονιά, ο πρώην παίκτης της ΔΕΚΑ αμειβόταν με ένα πόσο λίγο πάνω από τις 100.000 δολάρια, ενώ πέρυσι οι αποδοχές του τριπλασιάστηκαν. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι τα χρήματα που προσφέρει το NCAA σε αθλητές, που επί το πλείστον είναι κάτω των 23 ετών, δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος επέλεξε να συνδυάσει τα χρήματα, τις σπουδές αλλά και το ενδεχόμενο της διάκρισης, καθώς και τη νέα αγωνιστική περίοδο οι Ρεντ Στορμ θα έχουν μία από τις πιο ανταγωνιστικές ομάδες στο κολεγιακό πρωτάθλημα.