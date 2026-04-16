H AEK έφτιαξε την παρακάμερα της πρόκρισης κόντρα στη Μπανταλόνα και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

H AEK έκανε άλλη μια υπέρβαση τα τελευταία χρόνια και αυτή τη φορά έριξε στο καναβάτσο τη Μπανταλόνα στα playoffs, παίρνοντας πρόκριση για το Final Four. Μέσα σε απίθανη ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena χάρισε άλλη μια μεγάλη βραδιά στον κόσμο της.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ έφτιαξε την παρακάμερα της αναμέτρησης και της σπουδαίας πρόκρισης.

Από την αποθέωση στον Ντράγκαν Σάκοτα και την ανυπομονησία των παικτών πριν το τζάμπολ στο... ηφαίστειο της SUNEL Arena και την τρομερή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι της Ένωσης μέχρι το πάρτι μετά το τέλος της αναμέτρησης με παίκτες και κόσμο.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Η AEK προκρίθηκε στα ημιτελικά για τέταρτη φορά στην ιστορία του BCL, ενώ μόνο η Tενερίφη έχει περισσότερες εμφανίσεις σε αυτή τη φάση (7, μετά τη σημερινή νίκη· η Μάλαγα, επίσης 4).

Η AEK κατέκτησε την 25η νίκη της στο BCL ενώ βρισκόταν πίσω στην τέταρτη περίοδο, τουλάχιστον 11 περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης: αυτή ήταν η τέταρτη τέτοια νίκη της στη φετινή σεζόν.

Αυτή ήταν η 99η νίκη της AEK στο BCL, με την ελληνική ομάδα να απέχει πλέον μία νίκη από το να γίνει η δεύτερη ομάδα στην ιστορία του πρωταθλήματος που φτάνει τις 100 νίκες (Τενερίφη, Νίκες 128).

Η AEK κράτησε την Μπανταλόνα στους 67 πόντους - το χαμηλότερο σύνολο των Ισπανών σε αγώνα BCL και την πρώτη φορά κάτω από 70.

Ο Μπάρτλεϊ έχει σκοράρει 15+ πόντους σε 11 διαφορετικά παιχνίδια BCL, το μεγαλύτερο από οποιονδήποτε άλλο παίκτη αυτή τη σεζόν - η AEK έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια της στο BCL όταν ο Μπάρτλεϊ έχει πετύχει 15 ή περισσότερους πόντους.

Ο Κατσίβελης ολοκλήρωσε τον αγώνα με την Μπανταλόνα με 7 πόντους, αφού σκόραρε συνολικά μόνο 4 πόντους στα τρία προηγούμενα παιχνίδια του BCL.