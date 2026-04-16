Μπάρτλεϊ στο Gazzetta: «Ήρθα για να πάρω το BCL, λατρεύω να παίζω για τον Σάκοτα»

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έδειξε την τρέλα του για το τρόπαιο του BCL και υποκλίθηκε στον κόσμο της ΑΕΚ.

H AEK το έκανε ξανά, έριξε στο καναβάτσο για δεύτερη σειρά τη Μπανταλόνα στα playoffs και μέσα σε απίθανη ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena πέρασε στο Final Four του BCL για δεύτερη σερί σεζόν.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ διανύει μια εκπληκτική σεζόν και είναι το φαβορί για το βραβείο του MVP. Πάντα δίνει λύσεις στα μεγάλα ματς, ενώ η σταθερότητα του είναι αξιομνημόνευτη. Στο Game 3 βγήκε πάλι μπροστά για την ομάδα του Σάκοτα και πέτυχε ένα τεράστιο τρίποντο προσπέρασης. Τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ, όντας πρώτος σκόρερ της Ένωσης.

Μετά το τέλος του ματς μίλησε στο Gazzetta και έδειξε πόσο θέλει να πάρει το BCL, ενώ αποθέωσε τους οπαδούς της ΑΕΚ. Δεν παρέλειψε να στάξει... μέλι για τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Για την ανατροπή και το πόσο δύσκολο ήταν να λυγίσουν μια ομάδα σαν τη Μπανταλόνα: «Πολύ δύσκολο. Είναι φοβερή ομάδα με σπουδαίους παίκτες. Το κάνουμε όλη τη σεζόν. Ξέρουμε πως είναι να... κυνηγάς στο στο σκορ. Τρέξαμε σερί, μείναμε συγκεντρωμένοι και κερδίσαμε το ματς. Είναι τρομερό συναίσθημα, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι μόνο από αυτό.

Για το αν θέλει να συνδυάσει το τρόπαιο του MVP με τον τίτλο του BCL: «Σίγουρα θέλω να το κάνω. Ήρθα εδώ για να πάρω το BCL. Είναι στόχος μου. Και προσωπικά θέλω το βραβείο του MVP, αλλά φυσικά το πιο σημαντικό είναι ο τίτλος του BCL.

Για το αν οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι special: «Είπες τη σωστή λέξη, είναι special. Ήρθαν εδώ και μας βοήθησαν από το ζέσταμα, μέχρι τότε που ήμασταν πίσω στο σκορ. Μας έδωσαν ενέργεια ακόμα και τότε που ήμασταν κουρασμένοι. Δεν μας άφησαν να παραιτηθούμε. Ήταν εκπληκτικοί. Να δω τους περισσότερους από αυτούς στη Μπανταλόνα για να έχουμε το πλεονέκτημα».

Για το τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο: «Δεν κάναμε κάτι το ξεχωριστό σε σχέση με τα προηγούμενα ματς. Ήμασταν πιο επιθετικοί σαν ομάδα. Παίξαμε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και σκόραραν λιγότερο. Μας βοήθησε να πάρουμε το προβάδισμα».

Για την ποιότητα στο ρόστερ της ΑΕΚ: «Όλοι βοηθούν. Έχουμε πολλούς σκόρερ. Όταν οι όλοι οι παίκτες έρχονται και κάνουν τη δουλειά τους, τα καταφέρνουμε πολύ καλά.

Για τη σχέση του με τον Σάκοτα: «Θρύλος ο Σάκοτα, το ξέρουμε και το ξέρει κι εκείνος. Μας κοουτσάρει έξοχα, έχει τον σεβασμό μου και λατρεύω να παίζω για εκείνον. Ήταν ο λόγος για να έρθω στην ΑΕΚ.