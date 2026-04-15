Οι Σάρλοτ Χόρνετς πήραν τη μεγάλη νίκη απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, επικρατώντας με 127-126 για τις θέσεις 9-10 στην Ανατολή, και πλέον θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο της αναμέτρησης Σίξερς–Μάτζικ, διεκδικώντας την όγδοη και τελευταία θέση των playoffs στην περιφέρεια.
Ο ΛαΜέλο Μπολ σημείωσε το καθοριστικό καλάθι στα 4,7" πριν από το φινάλε, ο Μάιλς Μπρίτζες μπλόκαρε τον Ντέβιον Μίτσελ στην προσπάθειά του να δώσει την πρόκριση στους Χιτ και οι Χόρνετς άφησαν εκτός συνέχειας το Μαϊάμι!
Ο Μπολ έκανε double-double με 30 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Μπρίτζες πρόσθεσε 28 πόντους και μάζεψε εννέα ριμπάουντ για τη Σάρλοτ, που σημείωσε την πρώτη εντός έδρας νίκη στην postseason έπειτα από μία δεκαετία.
Από εκεί και πέρα, ο Κόμπι Γουάιτ τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, ενώ ήταν εκείνος που έστειλε το ματς στην παράταση. Από την άλλη πλευρά, ο Μίτσελ σημείωσε 28 πόντους, ενώ ο Άντριου Γουίγκινς πρόσθεσε 27 πόντους για τους Χιτ, που έχασαν τον Μπαμ Αντεμπάγιο με τραυματισμό στη μέση.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-24, 52-54, 89-83, 114-114 κ.α., 127-126.
