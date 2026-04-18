Οι Μάτζικ κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό, έφτασαν μέχρι και το +35 στο ημίχρονο και διέλυσαν τους Χόρνετς με 121-90, παίρνοντας το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της Ανατολής, όπου τους περιμένουν οι Πίστονς.

Το Ορλάντο δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Σε ένα παιχνίδι που είχε χαρακτήρα «do or die», οι Μάτζικ μπήκαν επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και διέλυσαν τους Χόρνετς με 121-90, κλείνοντας θέση για τα playoffs της Ανατολής.

Η ομάδα του Ορλάντο έδειξε από τα πρώτα λεπτά τις προθέσεις της. Από νωρίς, προηγήθηκε με 27-10 και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Η διαφορά μεγάλωνε διαρκώς, φτάνοντας μέχρι και το +35 στο πρώτο ημίχρονο (68-33), με το παιχνίδι να έχει ήδη κριθεί.

Ο Πάολο Μπανκέρο ήταν ο ηγέτης με 25 πόντους, αλλά το πιο εντυπωσιακό στοιχείο για τους Μάτζικ ήταν η επιθετική πολυφωνία τους. Ο Φραντς Βάγκνερ γέμισε τη στατιστική του με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός (16 πόντοι με 6/7 σουτ), ενώ Μπέιν και Σαγκς πρόσθεσαν διψήφιο αριθμό πόντων.

Αντίθετα, η Σάρλοτ δεν μπόρεσε ποτέ να ακολουθήσει. Το χαμηλό ποσοστό ευστοχίας (34%) και η μεγάλη διαφορά στη... μάχη των ριμπάουντ (49-34) αποτυπώνουν την εικόνα της αναμέτρησης. Ο ΛαΜέλο Μπολ τελείωσε με 23 πόντους, αλλά οι 21 ήρθαν στην τρίτη περίοδο, όταν όλα είχαν ήδη κριθεί.

Πλέον, οι Μάτζικ αφού έκαναν δικό τους το τελευταίο εισιτήριο για τα play offs στρέφουν το βλέμμα τους στη σειρά με τους Πίστονς.