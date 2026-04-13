Φοντέκιο: «Δεν θα ήθελα να μετακομίσω ξανά, νιώθω άνετα στο Μαϊάμι»

Σχετικά με το μέλλον του αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο «Sky Sports» ο Σιμόνε Φοντέκιο. Ο έμπειρος Ιταλός αγωνίζεται με τους Χιτ, ωστόσο θα αποτελέσει ένα από τα πιο... καυτά ονόματα, μόλις τελειώσει το συμβόλαιό του στο τέλος της χρονιάς.

Μεταξύ άλλων ανέφερε πως είναι ικανοποιημένος στο Μαϊάμι, όμως μένει για πρώτη φορά ελεύθερος χωρίς περιορισμούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σιμόνε Φοντέκιο:

«Είμαι γενικά ικανοποιημένος, παρόλο που ήταν μια σεζόν με μερικά σκαμπανεβάσματα σε προσωπικό επίπεδο. Ξεκίνησα πολύ καλά και αυτό αύξησε λίγο τις προσδοκίες όλων. Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο, δεν τα πήγα εξίσου καλά. Είμαι ο πρώτος που το παραδέχεται αυτό. Και με την επιστροφή ορισμένων βασικών συμπαικτών μου, όπως ο Χίρο, έχασα μερικά λεπτά. Αλλά συνολικά, είμαι χαρούμενος».

Για το μέλλον του: «Θα ήθελα πολύ να μείνω στο Μαϊάμι, αλλά όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί το ΝΒΑ, συνεπώς τίποτα δεν είναι δεδομένο. Για πρώτη φορά, ωστόσο, θα είμαι ελεύθερος χωρίς περιορισμούς, οπότε κι εγώ μπορώ να επιλέξω το μέλλον μου. Θα ήθελα πάντως πολύ να μείνω εδώ.

Δεν θα ήθελα να μετακομίσω ξανά με την οικογένειά μου επειδή περνάμε υπέροχα στο Μαϊάμι και είναι εξίσου σημαντικό, ότι νιώθω πραγματικά άνετα με όλους εδώ, από τους ιδιοκτήτες μέχρι το προπονητικό επιτελείο και ειδικά σε αυτά τα αποδυτήρια, τα οποία είναι ξεχωριστά λόγω της ομάδας που έχει δημιουργηθεί. Θα μιλήσω με τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν, αλλά η ελπίδα μου είναι να μείνω εδώ».