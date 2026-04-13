Ο Ακίλε Πολονάρα πήρε θέση μέσω μίας ανάρτησης στα social media, σχετικά με την επιστροφή του στα παρκέ.

Μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε ο Ακίλε Πολονάρα, κάνει τα πάντα για να ξανά πατήσει παρκέ και να αγωνιστεί.

Ο 34χρονος φόργουορντ βρέθηκε στην αναμέτρηση της Νάπολι με την Τρεβίζο και μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, τόνισε πως κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να ξανά βρεθεί εντός των τεσσάρων γραμμών.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ακίλε Πολονάρα:

«Θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά από όσα διάβασα τις τελευταίες μέρες στα social media. Δεν προπονούμαι με τη Σάσαρι καθώς βρίσκομαι μακριά από την πόλη λόγω κάποιων ιατρικών ραντεβού. Στόχος μου είναι να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό. Τις τελευταίες εβδομάδες είμαι στη Νάπολι και η Αβελίνο με έχει εξυπηρετήσει δίνοντάς μου τη δυνατότητα να προπονούμαι μόνος μου».